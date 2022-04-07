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قضية منظورة تؤجل مباريات ملحق ونهائي الدرجة الثانية السعودية

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الاتحاد السعودي لكرة القدم
شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم

قضية منظورة تؤجل مباريات ملحق ونهائي الدرجة الثانية السعودية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أجل الاتحاد السعودي لكرة القدم مباريات الملحق والنهائي لدوري أندية الدرجة الثانية بعد وصول خطاب من رئيس لجنة الانضباط والأخلاق يفيد بوجود إجراءات تختص بقضية منظورة قد تؤثر على ترتيب المسابقة.

وأصدر الاتحاد بياناً مقتضباً جاء فيه: قررت لجنة المسابقات وكإجراء احترازي تأجيل مباريات الملحق والنهائي لدوري أندية الدرجة الثانية لحين انتهاء الإجراءات من قبل لجنة الانضباط.

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