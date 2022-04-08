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التعاون يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على الدحيل

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التعاون الدحيل
التعاون قلب تأخره إلى فوز

التعاون يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على الدحيل

العربية.نت

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قلب التعاون تأخره أمام الدحيل بهدف إلى فوز 2 -1، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الخميس.

وتقدم الدحيل في الدقيقة السابعة عن طريق أدميلسون جونيور، قبل أن يدرك لياندرو تاوامبا التعادل للتعاون في الدقيقة 11 وفي الدقيقة 86 سجل ألفارو ميدران هدف الفوز للفريق السعودي.

يذكر أن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كل من الدحيل والتعاون إلى جانب سباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي، تقام في مدينة بريدة.

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