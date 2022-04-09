التعاون يواجه باختاكور وعينه على الانتصار الثاني

يسعى التعاون إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه على الدحيل القطري 2-1 عندما يلاقي باختاكور طشقند الأوزبكي فيما سيتواجه سباهان الإيراني مع النادي القطري في المباراة الأخرى.

شرح المدرب الجديد للدحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو أسباب خسارة فريقه "سنحت لنا العديد من الفرص الخطيرة السانحة للتسجيل خاصة في الشوط الثاني وكنا نستحق تحقيق الفوز، ولكن بطولة كبيرة مثل هذه لا تحتمل الأخطاء، حيث استغل المنافس بعض أخطائنا وسجل هدف الانتصار في وقت حاسم.. بحاجة إلى زيادة التركيز على الجانب الذهني أكثر منه على الجانب البدني".

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في المقابل، يبحث التعاون عن فوز ثان عندما يلاقي باختاكور على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وقد قلل مدربه الهولندي جون فان دن بروم من اهمية الحديث المبكر عن التأهل "لا أريد التحدث عن فرص التأهل للدور القادم الآن لأننا ما زلنا في البداية، على الرغم من أن الانتصار في الجولة الأولى هام وجاء أمام فريق قوي ومرشح للمنافسة بقوة للتأهل عن هذه المجموعة".

وفي المجموعة الثالثة التي شهدت تعادلين بين فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري دون أهداف وأهال التركمانستاني مع شباب الأهلي دبي الإماراتي (1-1) يلعب الأخير مع فولاد والغرافة مع أهال.

وأعرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني مدرب الغرافة القطري عن ثقته في الظهور بصورة أفضل في المباريات التالية بعدما تعادله مع فولاد خوزستان.

قال مدرب إنتر الإيطالي السابق ان فريقه "بحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم مع درجات الحرارة.. هذا التعادل مجرد البداية بالنسبة لنا في البطولة، ويجب أن نحافظ على صبرنا، ولكننا بشكل عام غير راضين تماماً عن النتيجة، وفي ذات الوقت يجب أن نقلب الصفحة ونتطلع للمباراة التالية".

تابع "لم يلعب فريقي في هذه البطولة منذ بضع سنوات، واللاعبون لا يمتلكون بعد خبرة المنافسة".

وفي المباراة الثانية، يلعب شباب الأهلي مع فولاد، بعد تحسّر مدربه مهدي علي على اهدار الكثير من الفرص في مواجهة أهال.

قال علي "عندما تهدر الكثير من الفرص في الشوط الأول فإنك تتأثر على الجانب الذهني، وقد شاهدنا ذلك يحصل معنا في الشوط الثاني، لا يوجد مباريات سهلة في مجموعتنا، وقد كان آهال جيدا للغاية في الدفاع".

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية من المركز الثاني.