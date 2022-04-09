بيولي: لا توجد فرق مثالية.. شاهدوا سيتي وليفربول

طالب ستيفانو بيولي مدرب ميلان فريقه بالتحلي بالهدوء مع محاولة متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إحراز اللقب لأول مرة منذ 2011، وأصر على أنه من المنتظر حدوث المزيد من التقلبات والمنعطفات في الفترة المقبلة.
ويتقدم ميلان بنقطة واحدة على نابولي صاحب المركز الثاني قبل رحلته إلى تورينو يوم الأحد، كما يتفوق بأربع نقاط على إنتر ميلان حامل اللقب.
وقال بيولي في مؤتمر صحافي يوم السبت "لا توجد فرق مثالية. (مانشستر) سيتي تقدم بفارق 12-13 نقطة على ليفربول (في الدوري الإنجليزي)، وقبل مباراة الغد بينهما فإنه يتقدم بنقطة واحدة فقط. تمر جميع الفرق بلحظات من الصعود والهبوط، يجب التغلب عليها بالعمل. لقد أظهرنا أنه يمكننا التغلب على الصعوبات بالعمل الجماعي، وهذا ما يجب علينا التركيز عليه".
وكان تسجيل الأهداف يمثل مشكلة بالنسبة لميلان في الآونة الأخيرة، حيث سجل فريق المدرب بيولي أربعة أهداف في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، وهو أمر يدرك بيولي أنه أصبح مشكلة.
وأضاف "تخبرك الأرقام الواضحة بشيء. ندرك أننا بحاجة إلى التحسين في إنهاء الهجمات. حاولنا العمل على إصلاح ذلك بمزيد من الدقة والفاعلية. إذا فكرنا كثيرا في المباراة السابقة، فلن نستعد جيدا للمباراة التالية. كل مباراة لها خصوصيتها، ربما لن نسدد غدا 30 تسديدة على المرمى، لكن قد نسدد ثلاث مرات ونحرز ثلاثة أهداف. لا يمكنني أن أعد بأي شيء بشأن عدم معاناة المشجعين في تورينو، لكننا سنحاول منحهم السعادة".
وأكد بيولي أيضا أن لاعبه البلجيكي ألكسيس سالميكرز سيشارك أمام تورينو بعد تعافيه من الإصابة.
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