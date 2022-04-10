الشباب يستهدف الفوز الثالث على الجزيرة

يشهد ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض يوم الاثنين مواجهة جديدة بين الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي إذ يهدف الأول فيها إلى مواصلة انتصاراته فيما يسعى الأخير إلى تعويض خسارته الأولى.

وحقق الشباب فوزاً في أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا 2022 جاء على مومباي الهندي بثلاثية نظيفة فيما خسر الجزيرة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين لهدف لحسابات الجولة الأولى.

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وسبق للشباب والجزيرة أن التقيا في البطولة القارية الكبرى 4 مرات حقق خلالها أبيض الرياض انتصارين قابلهما فوز وحيد لنادي عاصمة الإمارات وتعادل وحيد.

وتعود أولى مباريات الفريقين إلى مارس 2013 حينها تعادل الطرفان على أرض ستاد محمد بن زايد بهدفي خميس إسماعيل وحسن معاذ قبل أن يشهد لقاء الإياب الذي أقيم على أرضية ستاد الملك فهد الدولي فوزا شبابيا بهدفي ناصر الشمراني وبدر السليطين فيما سجل للجزيرة إبراهيما دياكيه.

وبعد نسخة 2013 بعام وضعت القرعة الفريقان في مجموعة واحدة مجددا ليفوز الجزيرة على أرض الرياض بثلاثة أهداف لهدف أحرزها علي مبخوت وعبدالله قاسم والبرازيلي جوسيلي فيما سجل لأصحاب الأرض أحمد عطيف.

وفي لقاء الإياب في أبريل 2014 آخر مواجهات الفريقين سجل عبدالمجيد الرويلي ثنائية قابلها هدف وحيد لأصحاب الأرض عن طريق سالم علي.