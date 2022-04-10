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"قطع وتر القدم" ينهي موسم صالح الشهري

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الشهري خلال تدريبات الفريق

"قطع وتر القدم" ينهي موسم صالح الشهري

العربية.نت

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أعلن نادي الهلال يوم السبت تعرض مهاجمه صالح الشهري لقطع في وتر القدم خلال مباراة الفريق أمام الشارقة الإماراتي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وخرج الشهري مصابا عند الدقيقة 34 ليدخل بدلا منه زميله عبدالله الحمدان في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال على الشارقة 2 - 1.

وجاء في بيان النادي العاصمي: أوضحت الفحوص الطبية تعرض صالح الشهري لقطع في وتر القدم يحتاج على إثره لتدخل جراحي سيتم تحديد موعده لاحقا.

وأضاف بيان الهلال بأن النيجيري أوديون إيغالو أدى مرانا في النادي الصحي فيما تواجد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو في العيادة الطبية بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية فيما شارك الثلاثي عبدالله عطيف وسالم الدوسري وعلي البليهي في التدريبات الجماعية.

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