الهلال.. سلسلة الانتصارات الأطول في مسيرة دياز

حقق الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال سلسلة الانتصارات الأطول في مسيرته عقب فوز الهلال على الريان في دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال على نظيره القطري 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

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ووصل دياز مع الهلال إلى 10 انتصارات متتالية بدأت أمام الشباب بخماسية نظيفة بدوري كأس محمد بن سلمان ووصلت إلى الريان في دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال منذ 17 فبراير الفوز على الشباب والحزم والنصر والاتحاد والرائد والأهلي في الدوري، كما فاز على النصر والشباب في طريقه للمباراة النهائية لكأس الملك، وانتصر على الشارقة والريان بمجموعته في البطولة الآسيوية.

وكانت ثاني أطول سلسلة فوز لدياز مع الهلال أيضًا لكن خلال ولايته الأولى، بدأت في أبريل 2017 وانتهت في أغسطس من العام ذاته بعد 9 انتصارات.

وانتصر الهلال حينها على الوحدة والنصر والفيحاء والتعاون بالدوري، والريان والاستقلال ذهابًا وإيابًا بدوري أبطال آسيا، والتعاون والأهلي بكأس الملك.

وفاز دياز سابقًا في 7 لقاءات متتالية حينما كان على رأس القيادة الفنية لسان لورينزو الأرجنتيني بين فبراير وأبريل 2007، كما هزم رفقة بيراميدز 6 فرق متتالية بالدوري المصري كان من بينها قطبي القاهرة الأهلي والزمالك.