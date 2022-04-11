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باختاكور يهزم التعاون ويحقق فوزه الأول

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توامبا خلال اللقاء

باختاكور يهزم التعاون ويحقق فوزه الأول

الرياض - د ب أ

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تلقى التعاون السعودي هزيمته الأولى في المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما خسر صفر - 1 أمام باختاكور الأوزبكي يوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز الدحيل القطري بنفس النتيجة على سباهان أصفهان الإيراني.

وبذلك، تساوت الفرق الأربعة في رصيد 3 نقاط، فيما جاء سباهان في الصدارة، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه التعاون والدحيل، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما ظل باختاكور في المركز الرابع.

وتقمص خوزهيمات ايركينوف دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف باختاكور الوحيد في الدقيقة 83، فيما أنهى الفريق السعودي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ريان الموسى في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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