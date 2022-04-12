إغلاق قضية دوري الدرجة الثانية.. وتحديد مواعيد المباريات

أغلقت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين إجراءاتها القضائية حول قضية منظورة ارتبطت بترتيب أندية دوري الدرجة الثانية، فيما أكدت لجنة المسابقات أنها ستقوم بتحديد المواعيد الجديدة لمباريات الملحق والنهائي في ذات المسابقة.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه في "تويتر": إشارة إلى البيان الصادر يوم 7 أبريل بشأن وجود إجراءات تختص بقضية منظورة لدى لجنة الانضباط والأخلاق قد تؤثر على ترتيب دوري الدرجة الثانية، فقد ورد للأمانة العامة يوم الاثنين خطاب من رئيس لجنة الانضباط والأخلاق يفيد بالانتهاء من إجراءات التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية ودراسة كافة تفاصيل القضية وبناء على ما سبق فقد قررت اللجنة إغلاق الإجراءات القضائية لعدم كفاية الأدلة المقدمة.