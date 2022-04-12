الشباب يتخم شباك الجزيرة بثلاثية

حقق الشباب السعودي فوزا عريضا على الجزيرة الإماراتي 3 -صفر مساء الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الوقت الذي قلب فيه مومباي سيتي الهندي تأخره بهدف أمام القوة الجوية العراقي إلى فوز مثير 2 -1.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، حسم الشباب فوزه على الجزيرة بهدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني.

مادة اعلانية

وسجل كارلوس جونيور الهدفين الأول والثالث للشباب في الدقيقتين السادسة و78 وتكفل تركي مروان بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وعلى استاد الملك فهد الدولي، تقدم القوة الجوية بهدف عن طريق حمادي عبد الله في الدقيقة 59 ثم أدرك دييغو ماوريسيو التعادل لمومباي من ضربة جزاء في الدقيقة 70 وتكفل راهول بهيكي بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 75.

ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط فيما حصد مومباي أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن القوة الجوية الوصيف وظل الجزيرة في المركز الأخير بدون رصيد.