فوز تاريخي للفيصلي السعودي على السد

اقتنص الفيصلي السعودي فوزا تاريخيا من السد القطري 2 -1 يوم الاثنين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الوقت الذي تغلب فيه ناساف كارشي الأوزبكي على الوحدات الأردني 2 -صفر.
وفي المباراة الأولى تقدم السد بهدف عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة الرابعة لكن هشام فايق أدرك التعادل للفيصلي في الدقيقة 16 وتكفل جوليو تافاريس بتسجيل هدف الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 53، ليحقق أول انتصار في تاريخه بدوري أبطال آسيا.
وفي المباراة الثانية، تقمص لاعب الوسط الصربي ماركو ستايفيتش دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز للفريق الأوزبكي في الدقيقتين 71 و85.
وتصدر ناساف كارشي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن الفيصلي وظل الوحدات في المركز الأخير بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن السد صاحب المركز الثالث.
-
الهلال والشباب من أجل النقطة السادسة.. والفيصلي يبحث عن الفوز الأولتشهد الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في كرة القدم مواجهة قوية بين الهلال حامل اللقب والريان القطري يوم الإثنين في الرياض، بعد بداية إيجابية للفريقين ... رياضة
-
الفيصلي يتعادل مع الوحدات.. والقوة الجوية يفوز على الجزيرةتعادل الفيصلي السعودي مع الوحدات الأردني بهدف لمثله، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وتقدم الفيصلي ... رياضة
-
ضمك يقترب من المربع الذهبي بالفوز على الاتفاق.. والفيصلي يعبر الفتحفاز ضمك 1-صفر على عشرة من لاعبي الاتفاق بهدف هلال العربي سوداني ليتمسك بأمل دخول المربع الذهبي بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس.وتوغل ... رياضة