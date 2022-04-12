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فوز تاريخي للفيصلي السعودي على السد

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تافاريس الفيصلي السد
تافاريس أحرز هدف الفوز في الشوط الثاني

فوز تاريخي للفيصلي السعودي على السد

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اقتنص الفيصلي السعودي فوزا تاريخيا من السد القطري 2 -1 يوم الاثنين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الوقت الذي تغلب فيه ناساف كارشي الأوزبكي على الوحدات الأردني 2 -صفر.
وفي المباراة الأولى تقدم السد بهدف عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة الرابعة لكن هشام فايق أدرك التعادل للفيصلي في الدقيقة 16 وتكفل جوليو تافاريس بتسجيل هدف الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 53، ليحقق أول انتصار في تاريخه بدوري أبطال آسيا.

وفي المباراة الثانية، تقمص لاعب الوسط الصربي ماركو ستايفيتش دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز للفريق الأوزبكي في الدقيقتين 71 و85.

وتصدر ناساف كارشي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن الفيصلي وظل الوحدات في المركز الأخير بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن السد صاحب المركز الثالث.

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