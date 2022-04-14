دوري المحترفين السعودي.. زيادة 50% خلال 15 عاماً

ارتفع عدد الاندية المشاركة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى 18 فريقا، بعدما أعلن الاتحاد السعودي للعبة، يوم الخميس، عن رفع عدد الفرق المشاركة اعتبارا من الموسم الرياضي 2023-2024، بزيادة بلغت 50% من عدد الأندية التي شاركت في النسخة الأولى عام 2008.

وبالعودة إلى تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق في موسم 2008-2009، فشهد مشاركة 12 نادياً فقط، وحقق اللقب حينها اتحاد جدة.

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قبل أن يتم زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري إلى 14 نادياً في نسحة 2010-2011، وحينها استطاع الهلال الفوز بالدوري.

وبعد ثمانية مواسم من تواجد 14 نادياً في منافسات الدوري، أعلن عن قرار زيادة عدد فرق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم إلى 16 فريقا ابتداءً من موسم 2018-2019، وتمكن نادي النصر من حسم اللقب.

وبحسب بيان اتحاد كرة القدم، يوم الخميس، يشهد الموسم المقبل 2022-2023 مشاركة 16 فريقاً، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة للأندية من الموسم التالي.

ووفقا للآلية التي نشرها الاتحاد السعودي، يهبط فريقان في موسم 2022-2023 إلى دوري الدرجة الأولى مقابل صعود 4 فرق إلى دوري المحترفين، ويكون ذلك استثنائيا لمدة موسم واحد، على أن تهبط بعد هذا الموسم 3 فرق وتصعد مثلها.

وبعد رفع عدد الفرق المشاركة إلى 18 نادياً، سيصبح الدوري السعودي للمحترفين متساويا في عدد الفرق المشاركة مع الدوري الياباني وكذلك الصيني والأندونيسي في القارة الآسيوية، باعتبارهم أصحاب أعلى عدد أندية تواجدا في مسابقة دوري المحترفين بالقارة الصفراء.



