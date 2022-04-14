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رسمياً.. زيادة عدد أندية الدوري السعودي والأجانب

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رسمياً.. زيادة عدد أندية الدوري السعودي والأجانب

العربية. نت

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، عن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 فريقا، اعتبارا من الموسم الرياضي 2023-2024، مع رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 8.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اعتماد زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري المحترفين إلى 18 فريقا، اعتبارا من الموسم الرياضي 2023-2024، وذلك وفقا للآلية التالية: يهبط فريقان في موسم 2022-2023 إلى دوري الدرجة الأولى مقابل صعود 4 فرق إلى دوري المحترفين، ويكون ذلك استثنائيا لمدة موسم واحد، على أن تهبط بعد هذا الموسم 3 فرق وتصعد مثلها.

وأضاف البيان: اعتمد مجلس الإدارة تسجيل 8 لاعبين محترفين غير سعوديين في أندية دوري المحترفين، على أن تضم قائمة المباراة 7 منهم بحد أقصى، فيما يسمح للأندية بدءاً من موسم 2023-2024 بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة.

آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 حسب الروزنامة الجديدة للبطولة
آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 حسب الروزنامة الجديدة للبطولة

واعتمد الاتحاد السعودي آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بالروزنامة الجديدة وبشكل استثنائي لموسم واحد لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا، وذلك في حال عدم صدور آلية أخرى من الاتحاد الآسيوي للعبة تخص المشاركة في هذه النسخة بنظامها الجديد.

وتم الإعلان عن إلغاء أفضلية التسجيل خارج الأرض في مباريات خروج المغلوب من مباراتين اعتبارا من الموسم الرياضي 2022-2023 وتعديلها في لائحة المسابقات.

عدد الأندية المشاركة في المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2023 - 2024 وتوضيح آلية الصعود والهبوط.
عدد الأندية المشاركة في المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2023 - 2024 وتوضيح آلية الصعود والهبوط.
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