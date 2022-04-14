كارتيرون: رفضت تدريب منتخب مصر.. وتمسكت بالاتفاق

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق السعودي أنه تلقى عرضاً لتدريب المنتخب المصري لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش، لكنه رفضه بسبب التزامه مع ناديه الحالي.

وقال كارتيرون لبرنامج "في المرمى": تم التواصل معي لتدريب المنتخب المصري قبل أيام لكني رفضته، لأنني مرتبط مع الاتفاق ولا يمكن أن أرحل عن الفريق في هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

مادة اعلانية

وواصل: الاتفاق حرم من الفوز على النصر بسبب قرارات تحكيمية أثارت الجدل وهذا ما جعلني أنفعل بعد المباراة، شاهدت لاعبي النصر وأعضاء الطاقم الفني يشتكون للحكم بينما نحن من تعرض إلى تلك الأخطاء.

وختم: أملك فريقاً رائعاً ويستحق الاستمرار في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تحدِ صعب ينتظرنا ويجب أن نبذل كل ما نستطيع لبقاء الفريق.