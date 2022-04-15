التعاون يهزم سباهان ويتصدر مجموعته

فاز التعاون السعودي 3-صفر على سباهان الإيراني ليتصدر المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الخميس.
وضع نواف الصبحي التعاون في المقدمة من ضربة رأس بعد ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول، وضاعف زي لويس النتيجة بمهارة فردية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم أضاف يزيد البكر الهدف الثالث قبل 13 دقيقة من النهاية.
ويملك التعاون ست نقاط من ثلاث مباريات وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن الدحيل الذي هزم باختاكور الأوزبكي 3-2 في وقت سابق، بينما تراجع سباهان للمركز الأخير بثلاث نقاط مثل باختاكور.
وأحرز البرازيلي إدميلسون جونيور ثلاثية في الشوط الثاني ليقود الدحيل للفوز 3-2 على باختاكور.
ويتأهل إلى دور 16 لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات بجانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.
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