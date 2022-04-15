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الشباب ينتزع التعادل من القوة الجوية في الرمق الأخير

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الشباب القوة الجوية عبدالله الجوعي
الشباب يملك 7 نقاط في الصدارة

الشباب ينتزع التعادل من القوة الجوية في الرمق الأخير

العربية.نت

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خطف الشباب السعودي تعادلا ثميناً في اللحظات الأخيرة من القوة الجوية العراقي 1 -1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الخميس.

وتقدم القوة الجوية عن طريق رودريك ألنسو في الدقيقة 69، لكن حسين القحطاني سجل هدف التعادل للشباب في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الشباب رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع القوة الجوية رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل مومباي الهندي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الجزيرة الإماراتي صاحب المركز الرابع والأخير.

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