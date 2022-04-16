الفيصلي يواصل انتصاراته بنقاط ناساف.. ويتصدر

واصل نادي الفيصلي انتصاراته القارية بعدما حقق فوزاً صعباً على نظيره ناساف كارشي الأوزبكي لمباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل جوليو تفاريس مهاجم الفيصلي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 29 بعد استغلاله عرضية زميله محمد العمري.
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وبفوزه على ناساف وصل الفيصلي إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة يليه السد القطري وناساف بـ4 نقاط والوحدات الأردني أخيرا بنقطة وحيدة.
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