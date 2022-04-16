الفيصلي يواصل انتصاراته بنقاط ناساف.. ويتصدر

الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته والفيصلي يستهدف الصدارة

يبحث الهلال حامل اللقب عن وضع قدم في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يلتقي استقلال الطاجيكستاني يوم الجمعة خلال الجولة الثالثة من ...