.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الفيصلي يواصل انتصاراته بنقاط ناساف.. ويتصدر

  • الخط
هدف تفاريس

الفيصلي يواصل انتصاراته بنقاط ناساف.. ويتصدر

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصل نادي الفيصلي انتصاراته القارية بعدما حقق فوزاً صعباً على نظيره ناساف كارشي الأوزبكي لمباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل جوليو تفاريس مهاجم الفيصلي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 29 بعد استغلاله عرضية زميله محمد العمري.

وبفوزه على ناساف وصل الفيصلي إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة يليه السد القطري وناساف بـ4 نقاط والوحدات الأردني أخيرا بنقطة وحيدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تحذر واشنطن: عواقب لا يمكن تخيلها إذا استمر دعم كييف موسكو تحذر واشنطن: عواقب لا يمكن تخيلها إذا استمر دعم كييف
اكتشف المزيد