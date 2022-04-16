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الهلال يعزز صدارته بنقاط الاستقلال الطاجيكي

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فرحة الهدف الوحيد

الهلال يعزز صدارته بنقاط الاستقلال الطاجيكي

الرياض - د ب أ

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عزز فريق الهلال السعودي صدارته للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بعد فوزه مساء يوم الجمعة على استقلال دوشنبه من طاجكستان 1 - صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة.

وسجل سلمان الفرج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51. ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق خمس نقاط عن الشارقة الإماراتي والريان القطري، صاحبا المركز الثاني والثالث على الترتيب بنفس الرصيد (أربع نقاط)، فيما يتذيل استقلال دوشنبه الترتيب بدون رصيد من النقاط.

يذكر أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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