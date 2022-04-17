النصر يطلب سرعة البت بقضيته مع حمدالله

طالبت إدارة نادي النصر يوم الأحد الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة البت في قضية النادي المرفوعة ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد.

وجاء في بيان نادي النصر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نظرا لما أوردته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية وإيضاحا للحقائق تود إدارة نادي النصر أن تؤكد لجماهير النادي خاصة والوسط الرياضي عامة أنها تقدمت بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 28 مارس 2022 ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله بسب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية.

مادة اعلانية

وأضاف البيان: وقدمت إدارة نادي النصر الأدلة المادية مرفقة مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة ومن مصادر معروفة ومثبتة وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام فيفا ضد اللاعب حيث أن النزاع القائم أمام فيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب.

وأشار: وتؤكد إدارة نادي النصر أنها استندت في شكواها على المادة 2/55 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للاتحاد السعودي والتي نصت على: يخضع اللاعبون غير السعوديون للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد. كذلك المادة السادسة من الفقرة السابعة للائحة ذاتها والتي نصت على: تختص اللجنة بإيقاع العقوبات الواردة في الفصل الثاني والعشرين على المخاطبين بهذه اللائحة إذا ثبتت مخالفتهم للائحة والقرارات والتعاميم الصادرة. وكذلك على المادة الخامسة فقرة 1 من عقد نادي النصر مع اللاعب والتي نصت على: يلتزم اللاعب بالامتثال للوائح والتعاميم الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا. وكذلك على المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا ذات العلاقة بالاختصاص القضائي والتي نصت على: مع عدم إخلال الفيفا بحق أي لاعب أو مدرب أو جمعية أو ناد في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات المتعلقة بالتوظيف فإن فيفا يختص بالنظر في النزاعات التعاقدية بين النادي واللاعب ذات البعد الدولي.

وأوضح بيان إدارة النادي العاصمي: وبما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعتبر حقا أصيلا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية وبالعودة إلى التلميحات التي وردت في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم فجر أمس فإن إدارة نادي النصر تدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل بأن يحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية قد تستغرق لديها القضايا مددا طويلة. كما تطالب إدارة نادي النصر بسرعة البت في القضايا من هذا النوع وذلك لأنها مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة للوائح والقوانين والتي تسبب إخلالا بشرف المنافسة وعدالتها وقواعدها.

واختتم البيان: كما تؤكد إدارة نادي النصر أن هذه القضية تمس بوضوح القضاء الرياضي وهذا شأن يهم الجميع في الوقت الذي تعيش الرياضة السعودية نهضة كبيرة في الإدارة والحوكمة والقانون يقودها الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة الحريص دائما على ترسيخ مبادئ التنافس الرياضي واحترام اللوائح وتطويرها وذلك في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة الداعمة لجميع القطاعات بما فيها قطاع الشباب والرياضة.