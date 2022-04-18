الهلال لحسم أولى بطاقات التأهل.. والفيصلي للتمسك بالصدارة

يبحث الهلال السعودي حامل اللقب عن فوز رابع توالياً يضمن له بطاقة العبور إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يلاقي استقلال الطاجكستاني يوم الثلاثاء في الرياض ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب أبطال المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية من المركز الثاني.

مادة اعلانية

وبحال فوز الهلال (9 نقاط)، سيكون قادراً أن يتصدر مجموعته الأولى أيضاً، بحال تعادل الشارقة الإماراتي والريان القطري اللذين يملكان أربع نقاط.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يبحث صاحب الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب (4)، عن تكرار فوزه على استقلال، متذيل المجموعة دون نقاط، بعدما هزمه الجمعة في البطولة المجمّعة في السعودية بهدف قائده سلمان الفرج.

وفيما تحسر الفرج على إهدار الفرص، اعتبر المدرب الأرجنتيني رامون دياس ان فريقه بات في وضع مريح للتأهل، ونقل عنه موقع الاتحاد الآسيوي قوله "بالتأكيد نسعى لحسم التأهل بشكل مبكر، كي يكون لدينا فرصة لتنويع مشاركة اللاعبين... قبل خوض مواجهات مصيرية في البطولات المحلية الشهر المقبل".

وفي المباراة الثانية، يتبارز الشارقة والريان منطقياً على البطاقة الثانية التي سترافق الهلال، بعد تعادلهما 1-1 في مواجهة كان فيها الطرف الإماراتي الأفضل.

وتحسّر مدرب الريان التشيلي نيكولاس كوردوفا على غياب عدة لاعبين خلال التعادل الاخير بينهما "خوض هذه المباراة بغياب خمسة لاعبين أساسيين ليس بالأمر السهل، ولكن هذا منحنا الفرصة لإشراك بعض اللاعبين الشباب.. يجب أن نحسّن من أسلوب لعبنا الهجومي".

من جهته، قال الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة الذي سيستعيد خدمات البرازيلي كايو لوكاس بعدما غاب عن لقاء الذهاب للايقاف "من المحبط ان الريان لم يحصل على فرص ولكنه سجل من كرة ثابتة، في حين اننا حاولنا اللعب وصناعة الفرص من مواقف مختلفة، ولكن ذلك لم يكن كافياً في النهاية".

تابع "في الدوري الإماراتي نلعب بتشكيلة مختلفة وعانينا من الناحية البدنية.. إذا حققنا الفوز سنملك فرصة في التأهل، حيث سيكون لدينا رصيد جيد من النقاط قبل مواجهة استقلال والهلال".

ويتطلع الفيصلي السعودي متصدر المجموعة الخامسة (7) لتكرار فوزه على وصيفه ناساف الأوزبكي (4) للابتعاد بالصدارة عندما يلتقيان الثلاثاء، فيما يريد السد القطري حامل اللقب مرتين (4) متابعة انتفاضته بعد بداية مخيبة عندما يلاقي مجدداً الوحدات الأردني الاخير بعدما هزمه 5-2.

وعبّر الإسباني خافي غراسيا عن سعادته من أداء السد "هذه كانت مباراتنا المعتادة، خلال الشوط الثاني شاهدنا ما يريد الجميع رؤيته من نادي السد خلال البطولة ككل".

بدوره، قال رائد عساف مدرب الوحدات "لعبنا بصورة جيدة في الشوط الأول وكنا نتقدم بالنتيجة، ولكن بسبب عوامل الإرهاق، تمكن السد من خلال الخبرة بصنع الفارق خلال الشوط الثاني".

وفي المباراة الأولى، سيغيب عن الفيصلي لاعبه أحمد عسيري بحسب ما كشف مدربه اليوناني مارينوس أوزونيديس.

وقال صاحب هدف الفوز على ناساف جوليو تافاريس من الرأس الأخضر "لم نلعب بذات المستوى الجيد الذي قدمناه في المباراتين السابقتين، ولكن كما فعلنا أمام السد فقد نجحنا في التقدم ثم في الدفاع بصورة جيدة وأوقفنا الفريق المقابل حتى صافرة النهاية".