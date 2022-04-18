دياز: الاستقلال الطاجيكي "طموح".. وهدفنا الفوز

يعول رامون دياز مدرب الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم على الهدوء والتركيز لتكرار فوزه على استقلال دوشنبه من طاجكستان يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالبطولة.

وحقق الهلال انتصاره الثالث على التوالي عندما تغلب 1-صفر على استقلال دوشنبه يوم الجمعة الماضي ليواصل صدارته للمجموعة فيما تعادل الريان القطري 1-1 مع الشارقة الإماراتي.

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ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى مقابل أربع نقاط لكل من الشارقة والريان، في حين ظل الاستقلال بدون نقاط قبل الجولة الرابعة غدا.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "سنواجه في مباراة الإياب فريقا لديه طموح وطاقة بدنية عالية ويتميز بالتكتل الدفاعي، لكن سنتسلح بالهدوء والتركيز لحصد الثلاث نقاط. مباراة الغد مهمة لنا لأنها ستزيد من حظوظنا في التأهل للأدوار المقبلة. سنكتسب المزيد من الثقة في المباراة بعودة بعض اللاعبين من الإصابة خاصة جانج هيون-سوو الذي قد يشارك غدا". وأصيب المدافع الكوري الجنوبي خلال الفوز 2-1 على الشارقة في الجولة الأولى.

ومن جانبه قال علي آل بليهي مدافع الهلال "هدفنا في لقاء الغد مواصلة انتصاراتنا وعدم التوقف من أجل ضمان تجاوز دور المجموعات. الاستقلال ظهر بشكل جيد في المباراة الماضية وكان منافسا صعبا، لذلك سنلعب بقوة من أجل الفوز".

ويتأهل إلى دور الستة عشر في منطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.

ويصعد ثمانية أندية من الغرب إلى دور الستة عشر مع ثمانية أندية اخرى من خمس مجموعات في منطقة الشرق.