التعاون يتعادل مع سابهان.. والدحيل يتصدر

فرط التعاون السعودي بتقدمه على سابهان الإيراني وتعادل معه بهدف لمثله يوم الاثنين ليتراجع عن صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لمصلحة الدحيل القطري الذي هزم بختاكور الأوزبكي 3-0.
وتقدم التعاون عبر هدف سميحان النابت في الدقيقة 47 ، قبل أن يدرك ساباهان التعادل عن طريق شهريار موغانلو في الدقيقة 65.
وفي المباراة الأخرى، سجل ثلاثية الدحيل بسام الراوي في الدقيقة 32 والكيني مايكلأولونغا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يختتم المعز علي ثلاثية الفريق القطري في الدقيقة 48.
وتصدر الدحيل المجموعة بتسع نقاط من أربع مباريات، متقدما بفارق نقطتين عن التعاون وخمس نقاط عن ساباهان.
ويتذيل باختاكور ترتيب المجموعة بثلاث نقاط بعدما خسر مرتين أمام الدحيل إثر هزيمته 3-2 في الجولة الثالثة يوم الخميس الماضي.
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