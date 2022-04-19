الشباب يهزم القوة الجوية ويبتعد في الصدارة

فاز الشباب السعودي على القوة الجوية العراقي 3 -صفر مساء الاثنين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، حسم الشباب فوزه على القوة الجوية بهدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني.
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وتقدم نواف العابد بهدف للشباب في الدقيقة 29 ثم تكفل كارلوس جونيور بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و73.
على ستاد الملك فهد الدولي خيم التعادل السلبي على مباراة الجزيرة الإماراتي مع مومباي سيتي الهندي.
ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط مقابل أربع نقاط لكل من القوة الجوية العراقي والجزيرة ومومباي.
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