الفيصلي يتعادل مع ناساف.. ويتصدر

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك طوال المباراة.

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ورفع الفيصلي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن ناساف صاحب المركز الثاني، بينما يحتل السد القطري المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن الوحدات الأردني صاحب المركز الرابع الأخير بنفس الرصيد من النقاط.