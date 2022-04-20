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الفيصلي يتعادل مع ناساف.. ويتصدر

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جوليو تفاريس الفيصلي ناساف
الفيصلي يملك 8 نقاط في صدارة المجموعة

الفيصلي يتعادل مع ناساف.. ويتصدر

العربية.نت

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خيم التعادل السلبي على مواجهة الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك طوال المباراة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن ناساف صاحب المركز الثاني، بينما يحتل السد القطري المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن الوحدات الأردني صاحب المركز الرابع الأخير بنفس الرصيد من النقاط.

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