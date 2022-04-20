الهلال يهزم استقلول ويتأهل إلى الدور التالي

تأهل الهلال السعودي إلى الدور الثاني بعد تصدره للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء عقب فوزه على مضيفه استقلول دوشنبه الطاجيكي 3 – صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى.
وتقدم الهلال عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل سالم الدوسري الهدف الثالث للهلال.
ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن الريان القطري صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل استقلول دوشنبه ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، خلف الشارقة الإماراتي صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط.
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