غوميز: التعاون نادِ غني يسير في الطريق الخاطئ

اعتبر البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون المقال أن ناديه السابق بات يملك المال لكنه يسير في الطريق الخطأ.

وقال غوميز الذي عاد لتدريب التعاون للمرة الثالثة قبل إقالته لبرنامج "في المرمى": عندما وصلت إلى التعاون للمرة الثالثة وجدت العديد من المشاكل، فالنادي بات يملك المال لكنه لا يسير في الطريق الصحيح.

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وزاد: لا أرى أي سبب منطقي لقرار إقالتي من تدريب الفريق والتغيير، لكني احترم القرار الذي صدر من إدارة النادي.

وختم: أؤمن أن لاعبي التعاون سيحققون الأهداف التي وضعناها سوياً بسبب قدراتهم وجودتهم وليس بسبب الإدارة.