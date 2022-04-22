"فيفا" يوضح موقفه في قضية النصر واتحاد جدة

أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن إدارة نادي النصر قد تقدمت بشكوى لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إداريين وأحد لاعبييه.
وقال الاتحاد السعودي للعبة في بيان صحافي، يوم الجمعة: لعلم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة لدى "فيفا" تتعلق بنفس الأطراف، قامت بالطلب من الإدارة القانونية بالاستفسار من الجهة المختصة في "فيفا" فيما يخص تحديد الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة.
وأضاف البيان: أفاد "فيفا" في رده بتاريخ 19 أبريل الجاري أن القضايا ذات البعد الدولي، التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعوديا، حتى وإن كان مسجلا لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي، يختص "فيفا" بالنظر فيها.
وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في رده أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهات القضائية لديهم، والتي تنظر حاليا في نزاع مشابه، وأن هذه الحالة التي تم الاستفسار عنها يظهر أنا تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطرف والموضوع.
وذكر البيان: وعليه، فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة، وترحب الإدارة القانونية ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي باستقبال أية استفسارات من كافة الأندية لتوضيح أي أمور متعلقة باللوائح التي تنظم عمل لجان الاتحاد.
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