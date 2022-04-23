الدحيل يقلب النتيجة على التعاون ويخطف بطاقة التأهل

تأهل نادي الدحيل القطري إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه المثير أمام التعاون السعودي 4-3 يوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل كريم بوضياف (11) وادميلسون جونيور (58 و84 من ضربة جزاء) والمعز علي (88) أهداف الدحيل، في حين أحرز لياندر تاوامبا (21 و36) وحسن العمري (25) أهداف التعاون.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 2-1 على نفس الملعب.



وحافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان، و3 لباختاكور، حيث ضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.