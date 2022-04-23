الشباب يتلاعب بمومباي الهندي ويتأهل

ضمن نادي الشباب السعودي التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على مومباي سيتي الهندي 6-0 يوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل هتان باهبري (19 و64 و67) ومدافع مومباي مرتضى فال (36 بالخطأ في مرمى فريقه) وكارلوس (52 و81) أهداف الفوز لصالح نادي الشباب.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي 3-2 على ستاد الملك فهد الدولي.



وحافظ الشباب على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط للقوة الجوية و4 لكل من الجزيرة ومومباي، حيث ضمن الشباب الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.