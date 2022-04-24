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الفيصلي يخطف تعادلاً ثميناً أمام الوحدات ويواصل الصدارة

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الفيصلي يخطف تعادلاً ثميناً أمام الوحدات ويواصل الصدارة

الرياض - د ب أ

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خطف نادي الفيصلي السعودي تعادلاً قاتلاً أمام نظيره الوحدات الأردني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد، تقدم أحمد سريوة بهدف للوحدات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ثم تعادل مارتين بويل للفيصلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن ناساف مقابل خمس نقاط للوحدات في المركز الثالث وأربع نقاط للسد في المركز الأخير.

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