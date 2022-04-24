الهلال يرفض الخسارة أمام الشارقة

انتفض الهلال السعودي حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وأدرك التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع أمام الشارقة الإماراتي، ليضمن الظهور في الدور التالي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم عثمان كمارا بهدف للشارقة بعد مرور خمس دقائق، وأضاف ماجد راشد الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة. وقلص متعب الفرج الفارق للهلال في الدقيقة 78، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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واستشاط كوزمين أولاريو مدرب الشارقة غضبا بعد احتساب ركلة الجزاء لمصلحة فريقه السابق وألقى بأكثر من قارورة مياه على الأرض كما وجه بعنف لكمات لمقاعد البدلاء.

وأصبح رصيد الهلال، الذي فاز في أول أربع جولات، 13 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق ثلاث نقاط عن الريان القطري صاحب المركز الثاني الذي تفوق 1-صفر على الاستقلال ممثل طاجيكستان قبل مواجهة حامل اللقب يوم الأربعاء. وبات الشارقة يملك خمس نقاط من خمس مباريات وودع المسابقة.

