الشباب يسعى للفوز على الجزيرة رغم التأهل المبكر

يسعى الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب السعودي لمواصلة الانتصارات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يلتقي مع الجزيرة الإماراتي في ختام مباريات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء.

وتأهل الشباب بالفعل إلى الدور الثاني بعد تصدر المجموعة الثانية بأربعة انتصارات وتعادل واحد ليحصد 13 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن القوة الجوية العراقي وتسع عن الجزيرة ومومباي سيتي الهندي.

مادة اعلانية

وقال سوموديكا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "تنتظرنا مباراة صعبة وليست سهلة على الإطلاق. بلا شك هدفنا الانتصار وحصد النقطة 16 وتصدر المجموعة بأرقام مميزة. سعيد للغاية بأداء الفريق بدليل حسم التأهل مبكرا، وسأعمل على تناوب المشاركة بين اللاعبين لإراحة أكبر قدر منهم. لا أستطيع التحدث عن مباريات الدوري السعودي من الآن، نفكر فقط في مواجهة الجزيرة وبعد ذلك سنفتح صفحة الدوري ونتمنى أن نواصل النتائج الإيجابية".

ويحتل الشباب المركز الرابع في الدوري المحلي برصيد 47 نقطة من 25 مباراة وابتعد عن المنافسة على اللقب. ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 60 نقطة من 25 مباراة يليه الهلال برصيد 49 نقطة من 23 مباراة واللقب منحصر بينهما بشكل كبير قبل خمس جولات على النهاية.