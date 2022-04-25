صراع مفتوح على بطاقات التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

يسعى الشباب السعودي لإنهاء دور المجموعات من دون خسارة عندما يواجه الجزيرة الإماراتي يوم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

والتقى الفريقان في دوري أبطال آسيا خمس مرات سابقة، دانت الأفضلية خلالها للشباب الذي فاز في ثلاث مباريات فيما فاز الجزيرة في مباراة وحسم التعادل مباراة أخرى.

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وحسم الشباب تأهله وصدارة المجموعة منذ الجولة الماضية عندما اكتسح مومباي الهندي 6-0، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة، في حين فقد الجزيرة فرصة المنافسة رسمياً بعد خسارته أمام القوة الجوية العراقي وتجمد رصيده عند 4 نقاط.

ومن المتوقع أن يعطي المدرب الروماني سوموديكا الفرصة لبعض الأسماء التي لم تشارك في المباريات الماضية بصفة أساسية وتجهيزهم لمنافسات الدوري.

أما الجزيرة الذي فقد حظوظه في المنافسة، فلم يكن في أفضل حالاته في المباريات الماضية مع انه يملك أسماء دولية وأجانب مميزين، ويأمل أن يقدم شيئاً من مستواه وإلحاق الخسارة الأولى بمنافسه.

ويبحث التعاون السعودي عن النقاط الثلاث أملاً في التأهل للدور التالي، عندما يلاقي باختاكور الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الدحيل القطري، ضمن البطاقة الأولى وصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما بقي التعاون ثانياً برصيد 7 نقاط، فيما يحتل باختاكور المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وفوت التعاون فرصة اعتلاء الصدارة من جديد، بعدما فرط في فوز كان في المتناول، حيث كان متقدماً على الدحيل 3-1، قبل أن يقلب الأخير النتيجة في آخر خمس دقائق ويفوز 4-3.

وقال الهولندي جون فان دين بروم مدرب التعاون "في الحقيقة أنا مُحبط من الطريقة التي خسرنا بها المباراة والأهداف التي تم تسجيلها في مرمى فريقنا، أعتقد أن أخطاء صغيرة أضاعت علينا فرصة المحافظة على التقدم والخروج بالانتصار".

وأضاف "لعبنا 90 دقيقة على أعلى مستوى وصنعنا الكثير من الفرص، سجلنا منها ثلاثة أهداف في الشوط الأول، وكان أمامنا فرصة لإضافة المزيد من الأهداف خلال الشوط الثاني، لكننا لم ننجح في ذلك وبالتالي أضعنا الفوز من أيدينا".

وتابع "أعتقد بعد هذه الخسارة أننا صعبنا المهمة على أنفسنا، وبالتالي لا بد من تحقيق الفوز على باختاكور في الجولة الأخيرة والانتظار إن كان بإمكاننا التأهل للدور القادم".

ويبرز في التعاون مجموعة من اللاعبين يتقدمهم هدافه الكاميروني لياندر تاوامبا والإسباني الفارو ميدران والهولندي أشرف المهديوي وريان الموسى وحسن العمري وسميحان النابت وسعد بالعبيد.

أما باختاكور الذي ظهر خلال البطولة بمستوى متواضع ولم يحقق سوى فوز وحيد كان أمام التعاون مقابل الخسارة في خمس مباريات، فيأمل في تحقيق فوز الثاني في البطولة التي غادرها رسمياً.

ويضم الفريق الأوزبكي بعض اللاعبين الجيدين أمثال مهاجمه الصربي دراغان سيران، وخوجياكبار أليجونوف، وإكرام علي باييف،و ساردور راشيدوف.

يخوض شباب الأهلي الاماراتي مباراته مع فولاذ خوزستان الإيراني بطموح الفوز وتجريد منافسه من صدارة المجموعة الثالثة ومرافقته الى الدور الثاني.

ويتصدر فولاذ الذي ضمن صعوده رسمياً الترتيب برصيد 11 نقطة (أقله كأحد أفضل الفرق الثلاثة في المجموعات الخمس لغرب آسيا التي تحتل المركز الثاني) بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الثاني والذي يملك فرصة التأهل أيضاً ضمن افضل ثلاثة فرق تحتل الوصافة أو كمتصدر في حال فوزه.

وبعد بداية سلبية حقق خلالها ثلاثة تعادلات من بينها واحدة أمام فولاذ نفسه 1-1، استهل شباب الأهلي الإياب بقوة وحقق فوزين على الغرافة القطري 8-2، وأهال التركمانستاني 2-1. وقال مدربه مهدي علي بعد تخطي أهال "تقدمنا خطوة الى الامام بعد تحقيق هذا الفوز المهم".

وتابع "كان الفوز صعبا، ولكنني سعيد لأننا نجحنا في تحقيق انتصارين، واتمنى ان نواصل تقديم مستويات جيدة وتحقيق الانتصارات كي ننجح في التأهل عن المجموعة".

ويبحث الهلال السعودي حامل اللقب عن فوزه الخامس عندما يواجه الريان القطري الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام منافسات المجموعة الأولى.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، حيث ضمن الهلال التأهل قبل جولتين، وصدارة المجموعة مع نهاية الجولة الماضية، بينما يحتاج الريان الى الفوز للتأهل كأحد أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل واحد، فيما يحتل الريان المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة.

ويتفوق الهلال تاريخياً على نظيره القطري، إذ التقيا 10 مرات في مختلف البطولات، فاز الهلال في 6 مباريات، والريان في واحدة، وحسم التعادل 3 مباريات، وسجل هجوم الزعيم 20 هدفاً، فيما سجل هجوم الرهيب 11 هدفاً.

ورغم تأهل الهلال وحسم صدارة المجموعة، إلا أنه يسعى للفوز للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم.

ومن المنتظر أن يجري مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياس، عدة تغييرات على التشكيلة بهدف منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في أغلب المباريات الماضية.

أما الريان الذي حقق فوزاً مهماً على استقلال الطاجيكي في الوقت القاتل، فسيدخل المباراة بكل قوة بحثاً عن الفوز لمرافقة الهلال للدور الثاني، أو التعادل على أمل أن تخدمه نتائج بقية المجموعات.

واكد مدربه التشيلي نيكولاس كوردوفا، على صعوبة المباراة لكنه يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في حسم التأهل للدور الثاني، مشيراً إلى أن فريقه يسير بخطى ثابتة في البطولة، ويأمل أن يحالفه التوفيق.

ويتعين على الفيصلي السعودي تجاوز عقبة السد القطري، لحجز تذكرة المرور للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا في ظهوره الأول.

ويتصدر الفيصلي المجموعة برصيد 9 نقاط، وواصل مسيرته كأفضل انطلاقة لفريق سعودي في البطولة بمشاركته الأولى، حيث حافظ على سجله بلا خسائر مسجلا فوزين و3 تعادلات، بينما يحتل السد المركز الأخير برصيد 4 نقاط. ويلتقي ناساف الأوزبكي الثاني (8 نقاط) مع الوحدات الاردني الثالث (5 نقاط).