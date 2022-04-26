‬مدرب السد: سنلعب أمام الفيصلي احتراماً لأنفسنا

وصف خافي غراسيا مدرب السد القطري مواجهة الفيصلي السعودي الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالمختلفة لاسيما أن الفريق سيلعب بدون أي فرصة للصعود لدور الستة عشر.



وقال غراسيا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: الوضع صعب جدا لأننا نلعب بدون أي فرصة، لكن يجب علينا تقديم أداء جيد لإرضاء الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية، ويجب أن نلعب بكل قوة من أجل احترامنا لأنفسنا كمدربين ولاعبين وللبطولة، وسنسعى لتقديم المستوى الذي يليق بالسد.



ويحتاج الفيصلي للفوز فقط للتأهل إلى دور الستة عشر بينما سيدخله التعادل في حسابات معقدة في حال فوز ناساف على الوحدات في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها.

ويتذيل بطل الدوري القطري ترتيب المجموعة بأربع نقاط من انتصار وتعادل وثلاث هزائم، فيما يتصدر الفيصلي المجموعة بتسع نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن ناساف الأوزبكي وأربع عن الوحدات الأردني.



ويتأهل إلى دور الستة عشر لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.