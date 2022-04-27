التعاون يخسر أمام بختاكور ويودع دوري أبطال آسيا

حقق بختاكور الأوزبكي فوزا مثيرا على التعاون السعودي 5 - 4 ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء ليودع الأخير منافسات البطولة.
وتقدم يزيد البكر للتعاون في الدقيقة 14، قبل أن يدرك عباسيبيك فايزولاييف هدف التعادل لبختاكور في الدقيقة 22، فيما أضاف عزيز تورجوناباييف في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 32 سجل صابر ساردور الهدف الثالث لبختاكور، فيما سجل سميحان النابت هدفين للتعاون في الدقيقتين 51 و60.
وفي الدقيقة 78 سجل ميراخوف الهدف الثالث لبختاكور، قبل أن يدرك حسن العمري التعادل في الدقيقة 83 للتعاون، لكن وفي الدقيقة 86 سجل عبر إيسراجوييف الهدف الخامس لبختاكور.
ورفع باختاكور رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع والأخير، فيما تجمد رصيد التعاون عند سبع نقاط في المركز الثاني، ليخرج من البطولة بعد احتلال الريان القطري وشباب الأهلي دبي الإماراتي وناساف الأوزبكي أفضل ثلاثة في المركز الثاني.
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