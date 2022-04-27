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الشباب يكرر فوزه على الجزيرة

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الشباب الجزيرة
الشباب ضمن التأهل في وقت سابق

الشباب يكرر فوزه على الجزيرة

العربية.نت

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أنهى الشباب السعودي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي 2 -صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل جون ماري هدف التقدم للشباب في الدقيقة 68، قبل أن يضيف باولينو الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع الشباب رصيده إلى 16 نقطة بعدما ضمن تأهله لدور الستة عشر من المسابقة في وقت سابق، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

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