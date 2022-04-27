بطل كأس العالم 2018: الهلال أفضل فريق في آسيا

وصف ستيفن نزونزي لاعب الريان القطري وأحد أبطال كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، نادي الهلال بالأفضل في آسيا، مشيراً إلى أن منتخب بلاده قادر على الاحتفاظ بلقبه نهاية العام الجاري.
وقال نزونزي في حواره مع برنامج "في المرمى": بطولة دوري أبطال آسيا قوية ومستواها رائع، لعبت سابقاً في دوري أبطال أوروبا، وعندما خضت غمار البطولة الآسيوية تفاجأت بالمستوى، أظن أن كل الفرق مستوياتها قريبة من بعضها ما عدا الهلال الذي مستواه مختلف نوعاً ما.
وزاد: الهلال أفضل الفرق التي شاهدتها حاليا في البطولة،يملك لاعبين مميزين في مختلف المراكز، لديهم خبرة كبيرة ومستواهم ثابت في جميع المباريات، الفريق ممتاز دفاعيا وهجوميا، وأظنه من أفضل فرق آسيا في الوقت الحالي.
وختم: أظن ان المنتخب الفرنسي من بين أكبر المرشحين للتتويج بكأس العالم والحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي، فهو يحقق نتائج رائعة ويملك لاعبين مميزين، بالإضافة إلى منتخب البرازيل الذي اعتبره المنافس الأبرز لمنتخب بلدي.
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