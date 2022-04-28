.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهلال يختتم مشواره الآسيوي بالخسارة أمام الريان

  • الخط
إيغالو الهلال الريان
النيجيري إيغالو خلال المباراة

الهلال يختتم مشواره الآسيوي بالخسارة أمام الريان

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تلقى الهلال السعودي خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا أمام الريان القطري بهدفين دون رد يوم الأربعاء في ختام دور المجموعات بالمسابقة، بعدما ضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور الثاني.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، سجل الكوري هيون جانغ سو هدف الريان بالخطأ في مرماه مطلع الشوط الأول وأضاف يوهان بولي الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وتصدر الهلال مجموعته برصيد 13 نقطة وهو ذات الرصيد الذي يملكه الريان.

وخسر الفيصلي السعودي الذي ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الخامسة بهدف دون رد أمام السد القطري سجله بيدرو ميغيل في الدقيقة 45، إذ يملك الفيصلي 9 نقاط وضعته متصدراً للمجموعة فيما أنهى السد مشواره بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية داخل جامعة كابول.. خطة غريبة لفصل الذكور عن الإناث العربية داخل جامعة كابول.. خطة غريبة لفصل الذكور عن الإناث
اكتشف المزيد