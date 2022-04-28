الهلال يختتم مشواره الآسيوي بالخسارة أمام الريان

تلقى الهلال السعودي خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا أمام الريان القطري بهدفين دون رد يوم الأربعاء في ختام دور المجموعات بالمسابقة، بعدما ضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور الثاني.



وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، سجل الكوري هيون جانغ سو هدف الريان بالخطأ في مرماه مطلع الشوط الأول وأضاف يوهان بولي الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.



وتصدر الهلال مجموعته برصيد 13 نقطة وهو ذات الرصيد الذي يملكه الريان.



وخسر الفيصلي السعودي الذي ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الخامسة بهدف دون رد أمام السد القطري سجله بيدرو ميغيل في الدقيقة 45، إذ يملك الفيصلي 9 نقاط وضعته متصدراً للمجموعة فيما أنهى السد مشواره بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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