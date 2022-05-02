الدوري السعودي يعود بمؤجلة الفيحاء والهلال

يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء يوم الثلاثاء في مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مشاركة الفريق الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يستضيف الفيحاء نادي الهلال الذي يسعى إلى تقليص الفجوة بينه وبين المتصدر الاتحاد إذ يتخلف عنه بفارق 11 نقطة ومباراتان مؤجلتان أمام الفيحاء والاتفاق.

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وتعود منافسات الدوري السعودي بعد توقف دام 45 يوماً إذ كانت آخر المواجهات بين أبها والتعاون في التاسع عشر من مارس الماضي ضمن ختام مباريات الجولة. فيما لعبت 4 أندية دور نصف نهائي كأس الملك في الثالث والرابع من أبريل الماضي ليكون الفريقان المتواجهان يوم الثلاثاء هم طرفا النهائي بد الفوز على الشباب والاتحاد تواليا.

ولم تشمل فترة التوقف الماضية أندية الهلال والشباب والفيصلي والتعاون لخوضهم دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لمجموعة الغرب والذي انتهت منافساته أواخر الشهر الماضي.

ويأمل الفيحاء الحفاظ على نظافة شباكه إذ يعد أكثر الأندية نجاحاً في تحقيق ذلك بين أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين باستقباله 19 هدفا فيما سيكون تحديا صعبا أمام الهلال ثاني أكثر الفرق تسجيلا بين أندية المسابقة وقد انتهت مباراة الذهاب بتعادل سلبي.

ويقع الفيحاء في مركز مهدد بالهبوط "الثامن" بفارق 5 نقاط عن الباطن صاحب المركز 14 كما سيفتقد في المباراة مهاجمه مالك العبدالمنعم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي فيما سيغيب عن الهلال البيروفي أندريه كاريو لإصابة على مستوى الركبة ومحمد كنو بعد قرار إيقافه 4 أشهر.