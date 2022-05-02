إيقاف الهلال فترتي تسجيل.. وكنو 4 أشهر

أصدرت غرفة فض المنازعات يوم الأحد قراررات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

وجاء على صفحة غرفة فض المنازعات "ثبوت إنهاء اللاعب محمد بن إبراهيم كنو للعقد المبرم في 03/ 01/ 2022 مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع".

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وأضاف بيان الغرفة "إلزام اللاعب محمد بن إبراهيم كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر إجمالي مبلغ قدره 27 مليون ريال) على النحو التالي: مبلغ قدره 7 ملايين و500 ألف ريال الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد ومبلغ قدره 19 مليونا و500 ألف ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد.

وزاد البيان: إيقاف اللاعب محمد بن إبراهيم كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محلياً ودولياً لمدة أربعة أشهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. وإيقاع عقوبة المنع من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين على نادي الهلال، تبدأ اعتباراً من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار. وإلزام اللاعب محمد بن إبراهيم كنو ونادي الهلال بالتضامن بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويعد القرار قابلا للاستئناف بحسب غرفة فض المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي والمدى الزمني للسداد 30 يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.