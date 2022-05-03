الفيحاء يهزم الهلال ويقرب اتحاد جدة من لقب الدوري

تلقت آمال الهلال في الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ضربة قوية بخسارته 1-صفر أمام مضيفه الفيحاء في مباراة مؤجلة يوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد الهلال عند 49 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 25 مباراة.

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وفي المقابل، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة في المركز السادس من 25 مباراة.

وجاء هدف الفيحاء في الدقيقة 33 بتسديدة مباشرة من سامي الخيبيري إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي.

والغى الحكم هدفا للهلال في الشوط الأول بداعي التسلل ومثله للفيحاء في الشوط الثاني.