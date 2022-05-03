.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الفيحاء يهزم الهلال ويقرب اتحاد جدة من لقب الدوري

  • الخط
الفيحاء الهلال
فرحة لاعب الفيحاء بالهدف

الفيحاء يهزم الهلال ويقرب اتحاد جدة من لقب الدوري

الرياض - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تلقت آمال الهلال في الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ضربة قوية بخسارته 1-صفر أمام مضيفه الفيحاء في مباراة مؤجلة يوم الثلاثاء.

وتجمد رصيد الهلال عند 49 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 25 مباراة.

وفي المقابل، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 33 نقطة في المركز السادس من 25 مباراة.

وجاء هدف الفيحاء في الدقيقة 33 بتسديدة مباشرة من سامي الخيبيري إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي.

والغى الحكم هدفا للهلال في الشوط الأول بداعي التسلل ومثله للفيحاء في الشوط الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأقمار الصناعية تدخل كسلاح فعال في حرب أوكرانيا الأقمار الصناعية تدخل كسلاح فعال في حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد