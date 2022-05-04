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أهلي جدة والباطن في لقاء الهروب من الهبوط

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الأهلي الباطن
لقاء سابق بين الأهلي والباطن

أهلي جدة والباطن في لقاء الهروب من الهبوط

العربية. نت

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تفتتح مساء يوم الخميس مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستضيف التعاون فريق الاتفاق، بينما يحل أهلي جدة ضيفا على الباطن، في مواجهات هامة بالنسبة لفرق مؤخرة جدول الترتيب.

وسيتعين على التعاون والاتفاق تحقيق النقاط الثلاث للابتعاد عن المنطقة الخطرة، لاسيما أن التعاون يتواجد في المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة، مقابل 24 نقطة للاتفاق المتواجد في المركز قبل الأخير، ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المواجهة، علما بأن الاتفاق يملك مباراة مؤجلة.

وبدوره، يتطلع أهلي جدة إلى تحسين أوضاعه في الدوري والابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط، عندما يلاقي الباطن على ملعب الأخير، وعلى الرغم من تواجد الأهلي في المركز العاشر بـ "28 نقطة"، إلا أنه يبعد فقط بثلاث نقاط عن الباطن المتواجد في منطقة الهبوط "25 نقطة" وفي المرتبة الـ 14.

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