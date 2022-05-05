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أهلي جدة ينجو من الباطن في الوقت القاتل

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الباطن أهلي جدة
الشملان مهاجم الباطن يحاول تجاوز لاعبي الفريق الضيف

أهلي جدة ينجو من الباطن في الوقت القاتل

العربية.نت

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انتزع أهلي جدة نقطة ثمينة من مضيفه الباطن بعد تعادله معه 2-2 يوم الخميس في الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الباطن في الشوط الأول عبر ركلة جزاء سجلها الأنغولي فابيو أبرو في الدقيقة 29، وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى الدقيقة 65 عندما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدفاً رائعاً أعاد فيه فريقه إلى المباراة.

وفي الدقيقة 78 سجل عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني للباطن، إلا أن البديل هيثم عسيري أحرز هدف التعادل بعد 7 دقائق ليضمن حصول فريقه على نقطة.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، بينما يملك الباطن 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

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