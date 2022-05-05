اتحاد جدة يواجه الفتح لقطع خطوة إضافية نحو لقب الدوري

يسعى اتحاد جدة إلى قطع خطوة إضافية نحو إحراز لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلاقي الفتح، يوم الجمعة، في الجولة الـ 26 للمسابقة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وكان الهلال قد مُني بهزيمة أمام الفيحاء بهدف الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة، فتجمد الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر عند 11 نقطة، علماً أنه خاض 24 مباراة مقابل 25 للاتحاد الذي يحلّ على الفتح الثامن الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يزور الهلال السبت ضمك الخامس ضمن منافسات المرحلة 26.

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وبحال نجح الاتحاد في تحقيق الفوز، سيرفع رصيده إلى 63 نقطة ويقترب أكثر من إحراز لقبه التاسع في تاريخه والأول منذ 2009.

وواصل الاتحاد تألقه ناجحاً في تجاوز خسارته أمام الهلال عبر تجاوز الشباب ثم الحزم. استغل فترة التوقف لتأهيل بعض المصابين، وخوض ثلاث وديات أمام أبها والحزم والوحدة.

ورغم افتقاد مدافعه المصري أحمد حجازي والدولي فهد المولد، إلا أنه يضم مجموعة من الأسماء المميزة يتقدمهم حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنوه رومارينيو وبرونو هنريكي وإيغور كورونادو، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

في المقابل، وبعد عودته القوية في الجولات الماضية وتسجيله أربعة انتصارات وتعادل، خسر الفتح مباراته الأخيرة أمام الفيصلي، ويتطلع إلى استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات لتثبيت أقدامه في المنطقة الدافئة.

وخاض الفتح خلال فترة التوقف وديتين أمام أندية من المستوى الثاني، ففاز على العدالة 1-صفر والقادسية 3-1. يدخل المباراة بصفوف مكتملة برغبة ردّ الاعتبار من خسارتي الذهاب في الدوري ثم في كأس الملك.

ويمتلك الفتح أسماء مميزة، في جميع خطوطه على غرار المدافع المغربي مروان سعدان ومواطنه مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكة والبيروفي كريستيان كويفا والبرازيلي بيتروس ماثيوس.