الاتفاق يقسو على التعاون برباعية

اكتسح الاتفاق مضيفه التعاون 4 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الاتفاق عن طريق نعيم السليتي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

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وفي الدقيقة 75 سجل يوسف نياكاتي الهدف الثالث للاتفاق، قبل أن يختتم محمد الكويكبي رباعية الاتفاق بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.