النصر لا يعرف طعم الفوز على الشباب منذ 814 يوماً

لم يعرف النصر الفوز على الشباب منذ 814 يوماً مضت، إذ أمضى ما يزيد عن عامين دون الفوز على جاره في المباريات التي جمعتهما عقب شهر فبراير من عام 2020.

وجاء فوز النصر الأخير على الشباب يوم 14 فبراير 2020 بشكل دراماتيكي، إذ كان الأخير متقدماً بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 82 وحينها سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل وأتبعه بالثالث في الدقيقة 92 وأكمل خالد الغنام الرباعية بتسجيله الهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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وعقب ذلك التاريخ التقى الفريقان في 3 مباريات ضمن مسابقة كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت جميعها لمصلحة الشباب.



وجاء فوز الشباب الأول على النصر عقب تلك الخسارة في فبراير 2020 بفضل هدفي أحمد شراحيلي وإيفر بانيغا مقابل هدف لأيمن يحيى، وهو أول انتصارات الشباب على الأصفر في مسابقة الدوري منذ مايو 2016.

وفي فبراير من العام الماضي سجل الشباب أكبر انتصاراته على النصر في تاريخ مبارياتهما بمسابقة دوري المحترفين السعودي عندما هز شباكه بأربعة أهداف على ملعب "مرسول بارك" عبر الأرجنتيني بانيغا والأرجنتيني غوانكا "هدفين" والنيجيري إيغالو.

وواصل الشباب تفوقه على النصر للمباراة الثالثة على التوالي بعدما سجل هتان باهبري هدف مباراتهما الأخيرة التي أقيمت شهر نوفمبر الماضي.

