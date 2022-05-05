قمة بين النصر والشباب في الدوري السعودي

يصطدم فريق النصر بجاره الشباب في مباراة من العيار الثقيل، يوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن صراع دائر بين ثلاثة أندية على المركز الثاني، وذلك في الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد (48 نقطة) بفارق نقطة عن الهلال، بينما يتواجد الشباب رابعا "47 نقطة".

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وبعدما فوت فرصة المنافسة منطقياً على اللقب بسبب مستوياته ونتائجه المتذبذبة منذ بداية الموسم، يبحث النصر عن مركز متقدم ينهي به الدوري.

وأقام خلال فترة التوقف معسكراً قصيراً في أبوظبي، وخاض أربع مباريات ودية كسب منها ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، وقف من خلالها مدربه الأرجنتيني ميغل أنخل روسو على جاهزية لاعبيه لما تبقى من منافسات الموسم.

ويغيب عن النصر مهاجمه الكاميروني الدولي فينسنت أبو بكر بداعي الإصابة وربما يلحق به المهاجم الأوروغوياني جوناثان رودريغيز للسبب ذاته، لكنه في المقابل يملك لاعبين مميزين أمثال البرازيلي اندرسون تاليسكا ومواطنه انسيلمو دي مورايش والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والأرجنتيني بيتي مارتينيز وسلطان الغنام العائد من الإصابة.

في المقابل، يعيش الشباب فترة مميزة، حيث نجح في تجاوز دور المجموعات لدوري أبطال آسيا دون خسارة، ويطمح في استثمار المعنويات العالية للاعبيه لتجاوز عقبة النصر واستعادة المركز الثالث.

ويدخل الشباب المباراة بصفوف مكتملة بعد تعافي متعب الحربي والكاميروني جون ماري اللذين شاركا في المباراتين الأخيرتين في دوري أبطال آسيا.

ويعول الشباب على قائده وعقله المدبر الأرجنتيني إيفر بانيغا، إلى جانب البرازيلي كارلوس جونيور ومواطنيه باولينيو وأياغو سانتوس، واحمد شراحيلي وهتان باهبري ونواف العابد.

وفي المباراة الثانية يلاقي أبها فريق الفيصلي.