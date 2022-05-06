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الفتح يوقف اتحاد جدة وينعش حظوظ الهلال

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بيتروس الفتح الاتحاد
من لقاء الفتح واتحاد جدة

الفتح يوقف اتحاد جدة وينعش حظوظ الهلال

الرياض - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

انتزع الفتح تعادلا مثيرا من ضيفه الاتحاد 4- 4، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم بيتروس للفتح في الدقيقة التاسعة، غير أن الاتحاد نجح في تسجيل هدف التعادل عبر رومارينيو في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 20 سجل إيغور كورنادو الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل فراس البريكان الهدف الثاني للفتح، قبل أن يدرك زميله سفيان بن دبكة التعادل بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 60.

ونجح الاتحاد في التقدم بالنتيجة مجددا عن طريق تسجيل رومارينيو للهدف الرابع في الدقيقة 77، لكن فراس البريكان سجل هدفه الثالث في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 83.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 26 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي خاض 24 مباراة فقط.

على الجانب الآخر، رفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

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