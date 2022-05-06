النصر يدك الشباب برباعية

حقق النصر فوزا كبيرا على ضيفه الشباب 4 - 2، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع النصر رصيده إلى51 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بعد خوضه 26 مباراة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث والذي خاض 24 مباراة فقط.
على الجانب الآخر تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة في المركز الرابع.
وتقدم النصر عن طريق عبد الإله العمري في الدقيقة 18، قبل أن يسجل تاليسكا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 31.
وفي الدقيقة 34 أضاف عبد المجيد الصليهم الهدف الثالث للنصر، فيما عاد تاليسكا ليسجل الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 50.
وعاد الشباب للمباراة مسجلا هدفين، حيث سجل تركي العمار الهدف الأول في الدقيقة 55، قبل أن يضيف كارلوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 80.
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