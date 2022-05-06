الهلال في مهمة استعادة التوازن أمام ضمك

يتطلع الهلال لاستعادة توازنه سريعاً بعد خسارة مباغتة أمام الفيحاء بهدف في مباراة مؤجلة، بعد سلسلة من ستة انتصارات، عندما يحل ضيفاً على ضمك، يوم السبت، ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورغم الخسارة، تمسّك مدرّبه الأرجنتيني رامون دياز بأمل المنافسة على اللقب: حسابياً لا يزال هناك أمل حتى لو كان ضعيفاً، سنقاتل حتى النهاية.

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وأوضح: الخسارة مؤلمة، لكن علينا مواصلة العمل والمثابرة لإنهاء الموسم بشكل جيد. كنا نبحث عن تسجيل هدف طوال المباراة ولم نركز بالشكل المطلوب، ولم نوفق بسبب الاستعجال وفقدان التركيز.

من جانبه قال نجمه سالم الدوسري: لم نكن في وضعنا الطبيعي أمام الفيحاء، والإرهاق وضغط المباريات سبب الخسارة، وأمر طبيعي الخسارة وانخفاض المستوى وأي نادٍ في العالم يمر فيها، ولكن الهلال معتاد دائماً على الفوز والاستمرارية.

وأوضح الدوسري: لن ننظر إلى نتائج الاتحاد والدوري لم يحسم بعد، والهلال ليس لديه مستحيل، وسنلعب حتى آخر نفس. وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين، وجمهورنا يثق بنا ويدعمنا، وسنعوضه في المباريات المقبلة.

في المقابل، بدأ ضمك الموسم بشكل مميز، لكنه تراجع بعض الشيء قبل أن يستعيد توازنه ويفوز أربع مرات في آخر خمس مباريات.

كما يلعب، السبت، الحزم ضد الفيحاء والطائي أمام الرائد.